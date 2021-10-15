الاستماع لشهود العيان في واقعة عقار باب الشعرية المنهار





مديرية أمن القاهرة

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالى مفاده انهيار جزئى بعقار بمنطقة باب الشعرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.



وتبين، أن العقار مكون من 5 طوابق ووقع الانهيار بداخله، حيث سقط سلم الطابق الثانى بالكامل، مع وجود تصدعات كبيرة بالمنزل.



إجراءات قانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وسكان عقار انهار بحى باب الشعرية، أمام مدرسة خليل أغا لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الواقعة.