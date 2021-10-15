Advertisements

بالصور  .. حماقي  يبدع في حفل الجامعة البريطانية بأغاني "يا فاتني" و" قادرين نعملها"

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:45 م
حفلة محمد حماقي
حفلة محمد حماقي
نور طلعت



احيا النجم محمد حماقي أضخم حفلات الجامعة البريطانية من حيث الحضور من مختلف الكليات والمراحل والذي يعد إمتدادا للإحتفالات ألبومه الجديد " يا فاتني" التي تصدرت أغانيه تريندات محتلف منصات الموسيقى والسوشيال ميديا بالإضافة إلى عرض بوستراته وصوره علي برج خليفة بدبي للاحتفاء به وسط جمهوره من مختلف الدول العربية والاوربية بمدينة دبي العالمية.


صعد حماقي علي خشبة المسرح وافتتح الحفل بأغنية "نفسي ابقي جنوا" التي استقبله بها الحضور هتافات وصيحات الإعجاب بعدها اعرب عن سعادته بتواجده معهم وسط طلاب الجامعة البريطانية التي شهدت اهم حفلاته.
وواصل حماقي الحفل بمزيد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "أجمل يوم" " أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، " ناويها"، " ليه بيلموني "،"يا ستار".


كما قدم حماقي عدد من   من ألبومه  "يا فاتني" تلبية لرغبات الجمهور  ممن رددوا معه أغاني "لوهتسيب"،"تك"، " طالع موضة"  "عرض مستمر".. بالإضافة إلى " مش قادر انسى" و"قالوا عنك".


وقام حماقي باهداء أغنيتي "أم الدنيا" و  "قادرين نعملها" لكل من يساهم ويدعم المرحلة الحالية من بناء مصر.


تخلل الحفل تكريم د. حنان السعداوي بادارة الجامعة البريطانية لحماقي لاهتمامه وابداعاته في مجال الموسيقى والأغنية في التصدي للاسفاف.

من جانبه  حرص حماقي علي توجيه الشكر لكل من ساهم في صناعة الحفل حيث خص بالشكر  منظمه مصطفي أبو دشيش الذي بذل مجهودا كبيرا للخروج به في أفضل شكل من اضاءة وليد الحريري ومسرح مميز لتامر فوزي ولما للحفل من أهمية خاصة كونه يعد إمتدادا لنجاح ألبوم "يا فاتني" بالإضافة إلى اهتمام أبو دشيش لتقديم دائما الجديد والمميز  لطلاب الجامعة كل عام.


الجدير بالذكر أن حماقي نشر عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة ترويجية لألبومه الجديد الذي طرح بشكل كامل مساء  أمس الاول الأربعاء، ويضم ألبوم "يا فاتني" 15 أغنية منهم 9 أغاني جديدة من أبرزها "يا "فاتني" و"ظلموني" و"بنفارق"، و"يانسيم"، و"ولا ليلة من لياليك"، و"مش قادر انسى"، فيما كان قد طرح أغان أخرى على مدار الأسابيع الماضية منها "لو هتسيب" و"طلع موضة"، و"عرض مستمر"، و"وزيها مين" و"تك"، و"ليلة العمر".
بالصور  .. حماقي  يبدع في حفل الجامعة البريطانية بأغاني "يا فاتني" و" قادرين نعملها"
بالصور  .. حماقي  يبدع في حفل الجامعة البريطانية بأغاني "يا فاتني" و" قادرين نعملها"
بالصور  .. حماقي  يبدع في حفل الجامعة البريطانية بأغاني "يا فاتني" و" قادرين نعملها"
بالصور  .. حماقي  يبدع في حفل الجامعة البريطانية بأغاني "يا فاتني" و" قادرين نعملها"
بالصور  .. حماقي  يبدع في حفل الجامعة البريطانية بأغاني "يا فاتني" و" قادرين نعملها"
بالصور  .. حماقي  يبدع في حفل الجامعة البريطانية بأغاني "يا فاتني" و" قادرين نعملها"
بالصور  .. حماقي  يبدع في حفل الجامعة البريطانية بأغاني "يا فاتني" و" قادرين نعملها"
بالصور  .. حماقي  يبدع في حفل الجامعة البريطانية بأغاني "يا فاتني" و" قادرين نعملها"

الكلمات المفتاحية

مش قادر انسى حماقي الجامعه البريطانيه اخبار الفجر الفني ألبوم يا فاتني لمحمد حماقي

أخبار تهمك

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ أقل من ساعتين

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 23 ساعة

موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ 37 دقيقة

كيروش يوجه 4 مطالب لاتحاد الكرة قبل مواجهتي الحسم بتصفيات المونديال

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رسميا.. أحمد السقا يشارك في "الاختيار3" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز

منذ 39 دقيقة

خبر سار لأنشلوتي بعد عودة نجم ريال مدريد من الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ ساعتين و 51 دقيقة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ يوم

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 16 ساعة

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"لو هتسيب" لمحمد حماقي تتخطى 5 ملايين مشاهدة بعد 4 أيام من طرحها

أغنية"لو هتسيب" لحماقي تقترب من 7 مليون مشاهدة عبر"يوتيوب"

"حماقي" واحتفالية في العلمين الجديدة بمواصفات ال 3D برودكشن

حماقي يبهر الجميع في حفل ضخم بأحد فنادق القاهرة

حماقي يتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير

لهذا السبب ..محمد حماقي يتصدر تريند" تويتر"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

01:16 م

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:51 م

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

09:34 ص

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

12:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements