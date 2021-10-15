في يومه العالمي.. اعرف فوائد وطرق غسل اليدين



وفيما يلي يقدم "الفجر" فوائد غسل اليدين بالتزامن مع اليوم العالمي لغسل اليدين:



- النظافة الجيدة لليدين تساعد على التقليل أو الحد من خطر انتقال الجراثيم المسببة للأمراض المعدية (مثل الأنفلونزا، الالتهاب الحاد للمعدة والأمعاء)، وتتسبب أيضا في التسمم الغذائي.



- أظهرت العديد من الدراسات فعالية نظافة اليدين في منع انتقال الكائنات المعدية، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي.



وفيما يلي يقدم "الفجر" الطريقة الصحيحة التي يمكن أن يعتمد عليها في غسل اليدين:



- وضع المعقم أو الصابون على راحة اليدين، وتوزيعه على كلتا اليدين.​



- فرك اليدين جيدًا وذلك بدعك الراحتين.فرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد اليمنى، مع تشبيك الأصابع، والعكس لظهر اليد اليمنى.





- تخليل الأصابع، وشبكها مع فرك الراحتين.





- فرك ظهر أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى، وظهر أصابع اليد اليسرى مع راحة اليد اليمنى مع قبض الأصابع.



- فرك إبهام اليد اليسرى على نحو دائري براحة اليد اليمنى، مع تكرار العملية نفسها للإبهام اليد اليمنى.





- فرك اليد اليمنى بحركة دائرية إلى الخلف، ثم إلى الأمام؛ بحيث تشتبك الأصابع براحة اليد اليسرى والعكس.





- الانتظار حتى تجف اليدان.



15 أكتوبر من كل عام تحتفل الدول باليوم العالمي لغسل اليدين، وذلك في إطار التوعية بأهمية ذلك التصرف في المحافظة على صحة وسلامة الإنسان.واحتفل العالم باليوم العالمي لغسل اليدين للمرة الأولى في الخامس عشر من أكتوبر 2008 وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العامة للأمم المتحدة تزامنا مع إعلان الأمم المتحدة عام 2008 عاما دوليا للصرف الصحي.وجرى التركيز في اليوم العالمي الأول لغسل اليدين على أطفال المدارس، وتعهدت الأطراف المشاركة بتوعية أكبر عدد ممكن من أطفال المدارس لغسل أيديهم بالصابون في أكثر من 70 دولة.فوائد غسل اليدين