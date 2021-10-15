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نجمات تألقن بالأبيض على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة (صور)

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:47 م
نجمات بالأبيض في الجونة السينمائي
نجمات بالأبيض في الجونة السينمائي
بسمة عادل

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بالأمس في دورته الخامسة حيث قررت إدارة مهرجان الجونة تكريم الفنان أحمد السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي.



حيث ظهرت العديد من النجمات بإطلالات سيطر عليها اللون الأبيض ليُبرز جمالهن.




ظهرت الفنانة بسمة وهي ترتدي فستانًا طويلًا باللون الأبيض وبفتحة من منطقة القدمين، وحملت حقيبه باللون الأبيض، واعتمدت على تسريحة الشعر الضفيره،ولفتت إليهما أنظار الحضور.




كما أطلت الفنانة علا رشدي وارتدت فستانًا قصير باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، حيث لفتت الأنظار.



وارتدت منة شلبي فستان باللون الأبيض مفتوح من الأمام واعتمدت على تسريحة الشعر بذيل الحصان، مع مكياج سيطر فيه الروج الأحمر.




وشارك عدد كبير من نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي منهم يسرا، إلهام شاهين، هالة صدقي، أحمد حاتم، طارق الابياري، أحمد السقا، صبا مبارك، درة، دينا الشربيني، كريم قاسم.

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