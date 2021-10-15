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رئيس جامعة بنها يوجه بإعادة تنسيق الدور الأرضي لمبنى الإدارة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 02:15 م
الجولة
الجولة
محمد ضوه
تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الدور الأرضي بمبنى إدارة الجامعة والذى يضم عددًا من المخازن والمكاتب الإدارية.

تنسيق المكان

ووجه رئيس الجامعة بإعادة تنسيق المكان، ونقل جميع المخازن بالدور الأرضي إلى المخازن المركزية التي يجري إنشاؤها بأرض الجامعة بكفر سعد، كأحد متطلبات الصحة والسلامة المهنية وحفاظًا على مكانة المبنى التاريخية والتعليمية.

إنشاء المخازن المركزية

وفى نفس السياق أجرى الدكتور جمال سوسة، جولة تفقدية لمشروع إنشاء المخازن المركزية يرافقه الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة.

ويقام مشروع المخازن المركزية بإجمالي مساحة 2500 متر مربع ويضم: مخزن بمساحة 1500 متر، ومخزن آخر بمساحة 1000 تم تقسيمه إلى 6 مخازن وغرف إدارية، كما أن المخازن مزودة بكاميرات مراقبة وجميع انظمة الحماية المدنية طبقا للاكواد والمواصفات.

وأكد رئيس الجامعة خلال الجولة على أهمية استغلال كافة المنشآت الجديدة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة اى معوقات تعوق تشغيلها لأنها جزء من استثمارات الجامعة.

الكلمات المفتاحية

رئيس جامعة بنها جمال سوسة جامعة بنها

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