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ضبط 30 ألف قرص دواء مجهول المصدر بالقاهرة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 02:15 م
قوات الأمن
قوات الأمن
داليا عادل
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 30 ألف قرص أدوية مؤثر على الحالة النفسية ومخدرة مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وبحوزته 30 ألف و430 قرص أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ومخدرة مدرجة بالجدول الثالث بقانون المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث قوات الأمن حوادث تحريات

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