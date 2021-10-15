الفضائية الدولية تفقد وجهتها مؤقتاً أثناء اختبار تشغيل محركات المركبة المأهولة





فقدت المحطة الفضائية الدولية يوم 15 أكتوبر وجهتها في الفضاء مؤقتاً أثناء اختبار تشغيل محركات مركبة "سويوز – 18" المأهولة التي سيعود بها إلى الأرض الطاقم السينمائي الروسي.

ورد هذا الخبر أثناء محادثات أجراها رواد الفضاء الروس مع مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسي تبثها عادة وكالة ناسا الأمريكية.

وقد أبلغ رائد الفضاء الروسي، أنطون شباكليروف، أخصائيا في مركز إدارة الرحلات الفضائية قائلا:" إننا تلقينا خبرا طارئا من زملائنا في القطاع الأمريكي عن فقدان المحطة الدولية وجهتها في الفضاء".

وأكد الأخصائي قائلا:" إننا أجرينا اختبار نظام خاص بالتحكم في محركات مركبة "سويوز – 18" المأهولة، مع العلم أن مثل هذا الاختبار، بصفته إجراء روتينيا، يجرى كل مرة قبل عودة المركبة إلى الأرض مع تشغيل محركاتها".

مع ذلك فإن ناطقا في شركة "إينيرغيا" الروسية قال إن "المحطة الفضائية فقدت فعلا التوجه في الفضاء لفترة قصيرة من الزمن، ثم استعادته ولم يهدد هذا الأمر أفراد طاقم المحطة، كل شيء على ما يرام".