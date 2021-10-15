Advertisements

بوينج تعلن عن عيب جديد في طائرتها دريملاينر 787

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر

ذكرت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات أن بعض أجزاء التيتانيوم في طرازها دريملاينر 787 شابتها عيوب في التصنيع خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك في أحدث مشكلة تواجه الطائرة العريضة البدن.

 

وقالت الشركة إن المشكلة المتعلقة بالجودة لا تؤثر على سلامة الرحلات، مضيفة أنها أبلغت إدارة الطيران الاتحادية بالأمر، وتعمل بوينج لتحديد عدد الطائرات التي تحوي هذه الأجزاء المعيبة.

 

وستُستبدل هذه الأجزاء المعيبة في الطائرات التي لم تُسلم بعد في حين ستقوم بوينج بعملية مراجعة للطائرات العاملة بالفعل، على أن تحصل على تأكيد بالصلاحية من إدارة الطيران الاتحادية.

 

وعثرت بوينج على ذلك العيب بينما تواجه مشكلات أخرى في طائرتها 787 تسببت في خفض الإنتاج ووقف التسليم منذ مايو.

 

وبدأت المشكلات في سبتمبر 2020 عندما قالت إدارة الطيران الاتحادية إنها تحقق في عيوب في الصناعة. وأخرجت شركات الطيران التي تستخدم هذا الطراز سبع طائرات منه من الخدمة.

 

وتمكنت بوينج من استئناف تسليم طائرات 787 في مارس بعد توقف خمسة أشهر، لتوقفه مجددا في مايو بعدما أثارت إدارة الطيران الاتحادية مخاوف بشأن طريقة فحصها المقترحة.

 

وقالت الإدارة في يوليو إن بعض طائرات دريملاينر بها مشكلة في جودة التصنيع قرب مقدمة الطائرة وينبغي حلها قبل أن يتسنى لبوينج تسليمها للزبائن.

أخبار تهمك

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 14 ساعة

الحزن يسيطر على أحمد السقا في ندوته بالجونة عقب تلقيه خبر وفاة الدكتور فوزي فهمي

منذ أقل من ساعة

خبر سار لأنشلوتي بعد عودة نجم ريال مدريد من الإصابة

منذ ساعة و نصف

كيروش يوجه 4 مطالب لاتحاد الكرة قبل مواجهتي الحسم بتصفيات المونديال

منذ ساعة و 7 دقيقة

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 15 ساعة

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ نصف ساعة

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ يوم

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأصفر يسيطر على نجمات مهرجان الجونة (صور )

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة الا ربع
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:16 م

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:51 م

خبر سار لأنشلوتي بعد عودة نجم ريال مدريد من الإصابة

01:02 م

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

09:34 ص

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

12:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements