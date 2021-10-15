رئيس جامعة القاهرة: انتظام المحاضرات بالأسبوع الأول وفق إجراءات احترازية

انتظام المحاضرات





وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الأسبوع الأول من الدراسة شهد انتظام المحاضرات في كل الكليات دون أي مشكلات بعدما اتخذت الجامعة جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة والتي أكدت على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس وإعلان جداول المحاضرات قبل بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر خطة للأنشطة الطلابية المختلفة وفي جميع المجالات والكليات لتواكب عودة الطلاب بعد فترة طويلة بسبب فيروس كورونا.





إجراءات التسكين بالمدن



وشدد رئيس جامعة القاهرة، على سرعة الإنتهاء من إجراءات التسكين بالمدن الجامعية للطلاب المغتربين والوافدين مع تطبيق شرط الحصول على اللقاح للسكن، وذلك لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب المغتربين للانتظام في المحاضرات، مشيرًا إلى أن الجامعة تنتهي غدا السبت من تسكين الطلاب القدامى؛ لتستكمل بعدها تسكين الطلاب المستجدين.



وكانت كليات جامعة القاهرة استقبلت الطلاب الجدد لتعريفهم بنظام الدراسة والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب وذلك بالتزامن مع استمرار الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بجميع الكليات.