Advertisements

الصادرات السعودية غير النفطية تسجل أعلى قيمة نصفية في تاريخها

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر


ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية لتسجل أعلى قيمة نصفية في تاريخها للنصف الأول من عام 2021، بارتفاع يقدّر بنسبة 37% محققةً 125.3 مليار ريال، بينما سجّلت في النصف الأول من عام 2020ما قيمته 91.7 مليار ريال، في المقابل سجّلت ارتفاعًا في الكميات بنسبة 8% أي ما يساوي 34.7 مليون طن للنصف الأول لعام 2021، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتشير التوقعات إلى أن تحقق الصادرات السعودية غير النفطية نحو 255 مليار بنهاية العام الحالي.

يذكر أن المملكة العربية السعودية صدّرت خلال النصف الأول إلى 170 دولة حول العالم، وتُعدّ الإمارات أعلى وجهات التصدير خلال الفترة، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الإمارات 17.0 مليار ريال، تليها الصين بقيمة بلغت 16.8 مليار ريال، ثم الهند بقيمة بلغت 7.1 مليار ريال. إلى جانب ذلك، حقق قطاع البتروكيماويات أعلى قيمة للصادرات بقيمة بلغت 73.6 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، ونمو يقدّر بـ 44%، مقارنة بـ 51.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أخبار تهمك

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ ساعة و 25 دقيقة

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 15 ساعة

الحزن يسيطر على أحمد السقا في ندوته بالجونة عقب تلقيه خبر وفاة الدكتور فوزي فهمي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ يوم

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 14 ساعة

الأصفر يسيطر على نجمات مهرجان الجونة (صور )

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعة

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

كيروش يوجه 4 مطالب لاتحاد الكرة قبل مواجهتي الحسم بتصفيات المونديال

منذ ساعة و 11 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ 36 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 15 ساعة

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار لأنشلوتي بعد عودة نجم ريال مدريد من الإصابة

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:16 م

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:51 م

خبر سار لأنشلوتي بعد عودة نجم ريال مدريد من الإصابة

01:02 م

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

09:34 ص

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

12:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements