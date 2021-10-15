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روسيا قد تستأنف مبيعات الغاز الفورية بعد ملء احتياطياتها

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده قد تستأنف مبيعات الغاز الفورية بعدما تستكمل ملء مخزون احتياطياتها، في خطوة قد تخفف الضغط على الأسعار في أوروبا.

ولم يذكر نوفاك متى سيتم ذلك وبأي كميات ستكون تلك المبيعات، لكن الحكومة قالت إنها تعتزم مواصلة زيادة المخزونات المحلية حتى الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

وردا على سؤال بشأن ما إن كانت موسكو ستستأنف المبيعات الفورية بمجرد ملء الاحتياطيات قال نوفاك للصحفيين "إذا توفرت تلك الفرص، بالطبع سنفعل".

وجاءت تعليقاته بينما تواجه روسيا ضغوطا لزيادة شحنات الغاز إلى أوروبا التي شهدت زيادة كبيرة في الأسعار هذا العام. أدت إلى ارتفاع الفواتير المنزلية وأضرت بالمستخدمين في القطاع الصناعي مثل شركات صناعة الصلب ومنتجي الأسمدة.

وذكر نوفاك أن إنتاج الغاز في البلاد بلغ طاقته القصوى في الوقت الراهن وأن متوسط إنتاجها من النفط الخام بلغ 9.8 ملايين برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول.

 ويتهم منتقدون روسيا بتعمد حجب الإمدادات لممارسة ضغط سياسي والحصول على موافقة تنظيمية أسرع على خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي جرى تشييده في الآونة الأخيرة والذي سيضاعف كمية الغاز التي يمكن شحنها عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتنفي روسيا ذلك، وتقول إنها تفي بالتزاماتها وفقا للمتعاقد عليه وهو ما أكده كبار العملاء الأوربيين.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إن فكرة استخدام موسكو للطاقة كسلاح "عبثية"، مضيفا أن روسيا مستعدة لمد أوروبا بمزيد من الغاز إذا طلبت.

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