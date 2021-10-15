تعرف على تشكيل منتخب السويس والسكة الحديد في القسم الثانى





أعلن سعد فاروق المدير الفني لفريق منتخب السويس، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراته أمام فريق السكة الحديد، والتى تقام بعد قليل، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني.





ويضم التشكيل كلا من: محمود كوكو، أحمد عبد الحكيم، باسم عادل، أحمد حاتم، محمد علاء، أحمد عماد، جاستن ارثر، حسنى ذكى، أحمد القرموطى، جيروم اودي، محمد كريسبو.



ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: نادر عاطف، أحمد فتحى، محمود قطب ، مصطفى حافظ، كريم حسن، ادهم حسن ، عبد الرحمن السويسى.





في المقابل استقر امير عزمى المدير الفنى للسكة على تشكيل فريقة المكون من ، عبد الكافي رجب، عبد الله شلبي، أسامة صبحي، اسلام رمضان، محمد عضل، فتحى مجدى، أحمد ربيع ، يوسف بيبو ، محمد ريعو، سايكو، محمد العربي.





وجدير بالذكر، ان منتخب السويس يحتل المركز الحادى عشر برصيد نقطة، فى المقابل يحتل فريق السكة المركز الرابع برصيد 4 نقاط.