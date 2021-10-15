المركزي الصيني: "Evergrande" حالة خاصة وأن معظم مطوري العقارات يتمتعون بالاستقرار





قال بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) إن Evergrande هيحالة الخاصة، وإن معظم الشركات العقارية في البلاد مستقرة.





وكانت شركة التطوير الصينية Evergrande قد أعلنت أنها ستبيع حصة بقيمة 1.5 مليار دولار في Shengjing Bank إلى شركة إدارة أصول مملوكة للدولة.





وتكافح الشركة العقارية والتي تعاني من ثقل ديون تزيد عن 300 مليار دولار لجمع الأموال في الوقت الذي تواجه فيه موعدًا نهائيًا لدفع فوائد السندات بقيمة 47.5 مليون دولار اليوم الأربعاء.