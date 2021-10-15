Advertisements

المركزي الصيني: "Evergrande" حالة خاصة وأن معظم مطوري العقارات يتمتعون بالاستقرار

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر

قال بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) إن Evergrande هيحالة الخاصة، وإن معظم الشركات العقارية في البلاد مستقرة.

وكانت شركة التطوير الصينية Evergrande  قد أعلنت أنها ستبيع حصة بقيمة 1.5 مليار دولار في Shengjing Bank إلى شركة إدارة أصول مملوكة للدولة.

وتكافح الشركة العقارية والتي تعاني من ثقل ديون تزيد عن 300 مليار دولار لجمع الأموال في الوقت الذي تواجه فيه موعدًا نهائيًا لدفع فوائد السندات بقيمة 47.5 مليون دولار اليوم الأربعاء.

أخبار تهمك

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 14 ساعة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعة

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 21 ساعة

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

كيروش يوجه 4 مطالب لاتحاد الكرة قبل مواجهتي الحسم بتصفيات المونديال

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 15 ساعة

الحزن يسيطر على أحمد السقا في ندوته بالجونة عقب تلقيه خبر وفاة الدكتور فوزي فهمي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ ساعة و 26 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ 37 دقيقة

الأصفر يسيطر على نجمات مهرجان الجونة (صور )

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ يوم

خبر سار لأنشلوتي بعد عودة نجم ريال مدريد من الإصابة

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:16 م

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:51 م

خبر سار لأنشلوتي بعد عودة نجم ريال مدريد من الإصابة

01:02 م

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

09:34 ص

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

12:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements