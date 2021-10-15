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أسهم أوروبا على أعتاب تسجيل أفضل أسبوع في 7 أشهر

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر


تتجه الأسهم الأوروبية، إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي لها في 7 أشهر حيث ساعدت تقارير الأرباح القوية في طمأنة المستثمرين وتهدئة المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4%، متجها صوب إنهاء الأسبوع على ارتفاع 2.3%، مدعوما بتحسن كبير في إقدام المستثمرين على المخاطرة في الجلستين الماضيتين.

وكانت البنوك أكبر الرابحين في أوروبا بعد نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات من أربعة من أكبر المقرضين في وول ستريت يوم الخميس.

وارتفعت أسهم قطاعات مبيعات التجزئة والنفط والغاز والسفر بين 0.6 بالمئة وواحد بالمئة.

وصعد سهم دار هوجو بوس الألمانية للأزياء بنسبة 3.8 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها للعام الحالي بعد انتعاش أرباح الربع الثالث على خلفية طلب قوي في أوروبا والأمريكتين.

وتراجعت أسهم ريو تينتو المدرجة في بريطانيا 1.3 بالمئة بعد أن خفضت شركة التعدين الأسترالية توقعاتها لشحنات خام الحديد لعام 2021 بسبب تأزم سوق العمل، في حين تراجعت أسهم شركة البرمجيات المصرفية السويسرية تيمينوس 14 بالمئة بعد صدور النتائج.

وارتفعت أسهم شركة خدمات الحوسبة السحابية الفرنسية أو.في.إتش كلاود بنسبة 1.8 بالمئة في أول ظهور لها في سوق الأسهم في باريس.

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