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مي كساب لجمهورها: "إن مقدرتش تضحك ماتدمعش"

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:50 م
مي كساب
مي كساب
بسمة عادل
وجهت الفنانة مي كساب رسالة لمتابعيها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".




حيث نشرت الفنانة مي كساب صورة لها وعلقت عليها قائلة:" إن مقدرتش تضحك ماتدمعش ولا تبكيش وان ما فضلش معاك غير قلبك اوعى تخاف وكمل وعيش".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل زي القمر حكاية عقبال عوضك وشاركها في البطولة راندا عبد السلام، أحمد جمال سعيد، هالة فاخر، محمد حسني، محمد حكيم، أخراج معتز حسام.

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مي كساب الفجر اخبار الفجر الفني

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