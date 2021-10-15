بإطلالة أنيقة.. هنا الزاهد تبهر جمهورها بأحدث ظهور

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها أبهرت من خلالها الجمهور، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "الزاهد"، وهي ترتدي فستان لونه أسود مشجر، وارتدت حزام أسود في منتصفه، وتركت شعرها منسدلًا، مع وضع مكياج مناسب مع بشرتها.



وكانت آخر أعمال هنا الزاهد مشاركتها في مسلسل "النمر" مع عدد من الفنانين منهم محمد إمام، ونيرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد.