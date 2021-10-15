Advertisements

بإطلالة أنيقة.. هنا الزاهد تبهر جمهورها بأحدث ظهور

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 04:37 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
نادين نجدي
شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها أبهرت من خلالها الجمهور، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الزاهد"، وهي ترتدي فستان لونه أسود مشجر، وارتدت حزام أسود في منتصفه، وتركت شعرها منسدلًا، مع وضع مكياج مناسب مع بشرتها.

وكانت آخر أعمال هنا الزاهد مشاركتها في مسلسل "النمر" مع عدد من الفنانين منهم محمد إمام، ونيرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد.

الكلمات المفتاحية

نجوم فن حلوة الدنيا سكى احمد فهمي أعمال هنا الزاهد آخر أعمال هنا الزاهد

أخبار تهمك

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

منذ نصف ساعة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ ساعة و 7 دقيقة

بكلمات مثيرة.. جوارديولا يفتح الباب أمام ستيرلينج للانتقال لبرشلونة

منذ 39 دقيقة

خبر سار لأنشلوتي بعد عودة نجم ريال مدريد من الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق بمنطقة شرق القاهرة

منذ ساعة الا ربع

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ ساعة و 6 دقيقة

فوز دجله وبتروجت والداخلية في جولة مثيرة بالقسم الثانى

منذ 37 دقيقة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يوافق على تجديد عقده مع المارد الأحمر

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 18 ساعة

مواجهة القمة.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري 2021-2022

منذ 37 دقيقة

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

هنا الزاهد تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

"بفستان أصفر".. نيرمين الفقي تبهر جمهورها في أحدث ظهور

هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

بوسي تبهر جمهورها في أحدث إطلالتها

نيرمين الفقي تبهر الجمهور بفستان أسود أنيق

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:32 م

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

02:53 م

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

01:16 م

بكلمات مثيرة.. جوارديولا يفتح الباب أمام ستيرلينج للانتقال لبرشلونة

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements