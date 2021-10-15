"ببتدي م الزيرو".. عمرو دياب يطرح أحدث أغانيه من ألبوم "عيشني"





"عارف أنت الحظ ب عينه كان وشِك حلو عليا كُل اللى الناس شايفينوا مايجيش واحد ف الميه م اللى انا لسه ماقولتهوش أنا لو تبقى معايا بيترج القلب ويِتهز أنا لو تاخُد عينى يانور عينى عينى ما تتعز أنا خايف ياحبيبى من عين اللى يخاف واللى يِجز اهو إنت الحظ ياحظ أنت الفرحة اللى في بالى والدُنيا اللى إتمنيتها بطلت أسرح ب خيالى ما خلاص أحلامى لقيتها وباعيش اللى ماعيشتهوش".

يستعد الفنان عمرو دياب، لطرح أغنيته الجديدة الذي تحمل اسم "ببتدي م الزيرو"، ضمن أغاني ألبوم "عيشني" ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.أغنية "ببتدي م الزيرو" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع نادر حمدي، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.يذكر أن الفنان عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنية "أنت الحظ" وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.وتقول كلمات الأغنية: