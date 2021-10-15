نقل جثمان المتنيح الأنبا كاراس إلى نقادة لدفنه





البابا تواضروس

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد صلى صلوات التجنيز بعد ظهر اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وشاركه 39 من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة.



وسينقل الجثمان بالطائرة إلى مطار الأقصر لتحمله سيارة خاصة إلى نقادة، لتقام صلوات تجنيز أخرى له في الدير في الثامنة ونصف من مساء اليوم، قبل دفنه، وفقًا للبيان الذي أصدرته أمس مطرانية نقادة وقوص بهذا الخصوص.



وخدم الأب الأسقف المتنيح قبل نيله درجة الأسقفية في إيبارشية نقادة وقوص لمدة تقترب من 21 سنة وكيلًا للمطرانية.



الأنبا كاراس

كان نيافة الأنبا كاراس قد رقد في الرب مساء أول أمس، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر بلغ 63 سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة 38 سنة منها ثمان سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على صفحتها الرسمية على فيس بوك، منذ قليل، أنه من المقرر أن يتم نقل جثمان مثلث الرحمات المتنيح الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، إلى دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة، محافظة قنا، ليدفن بالمدفن الذي أعده لنفسه هناك، وأوصى أن يدفن فيه.