Advertisements

نقل جثمان المتنيح الأنبا كاراس إلى نقادة لدفنه

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:18 م
جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
ماريان ناجى
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على صفحتها الرسمية على فيس بوك، منذ قليل، أنه من المقرر أن يتم نقل جثمان مثلث الرحمات المتنيح الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، إلى دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة، محافظة قنا، ليدفن بالمدفن الذي أعده لنفسه هناك، وأوصى أن يدفن فيه.

البابا تواضروس
كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد صلى صلوات التجنيز بعد ظهر اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وشاركه 39 من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة.

وسينقل الجثمان بالطائرة إلى مطار الأقصر لتحمله سيارة خاصة إلى نقادة، لتقام صلوات تجنيز أخرى له في الدير في الثامنة ونصف من مساء اليوم، قبل دفنه، وفقًا للبيان الذي أصدرته أمس مطرانية نقادة وقوص بهذا الخصوص.

وخدم الأب الأسقف المتنيح قبل نيله درجة الأسقفية في إيبارشية نقادة وقوص لمدة تقترب من 21 سنة وكيلًا للمطرانية.

الأنبا كاراس
كان نيافة الأنبا كاراس قد رقد في الرب مساء أول أمس، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر بلغ 63 سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة 38 سنة منها ثمان سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.

الكلمات المفتاحية

نقادة مطرانية نقادة البابا تواضروس الانبا كاراس

أخبار تهمك

إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ أقل من ساعتين

كيروش يوجه 4 مطالب لاتحاد الكرة قبل مواجهتي الحسم بتصفيات المونديال

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 16 ساعة

رسميا.. أحمد السقا يشارك في "الاختيار3" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز

منذ 39 دقيقة

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ يوم

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ ساعتين و 52 دقيقة

خبر سار لأنشلوتي بعد عودة نجم ريال مدريد من الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يتقدم بالتعازي فى كاهن من إيبارشية المنيا

البابا تواضروس يتقدم بالتعازي فى كاهن كنيسة مارجرجس بأسوان

صلوات تجنيز كاهن كنيسة اللديد بدير الشهداء بإسنا

دير رئيس الملائكة ميخائيل يحتفل بانضمام راهب جديد

راهب وكاهنان وطالب رهبنة جدد بدير الملاك ببرية الأساس بنقادة

تفاصيل جنازة القمص ساويرس هارون

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

01:16 م

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:51 م

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

09:34 ص

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

12:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements