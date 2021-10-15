أحمد السقا لـ"الفجر الفني": "متعتي الأساسية في تجسد الشخصية بالشكل المطلوب وجسدي كله إصابات خطيرة" (فيديو)









قال الفنان أحمد السقا، على أن المتعه الأساسية بالنسبة له هو تقديم المشهد وتجسيد الشخصية بالشكل المطلوب، ولا يوجود فرق بين المتعة قبل دراسة الأكشن وفي بداية مشواري الفني.









وأكد أحمد السقا، خلال ندوته المنظمة ضمن فعليات مهرجان الجونة السينمائي، لـ"الفجر الفني"، على أن مستواه في تقديم الأكشن اختلف كثيرا وتقدم بعد دراسته من حيث الحماية، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه تعرض للإصابات البالغة، والخطيرة.





ويعكف الفنان أحمد السقا، في الوق الحالي على تصوير فيلمه الجديد "السرب"، الذي يتناول قصة استشهاد الأقباط المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام القوات المصرية لهم في فبراير 2015.









ويشارك في بطولة "السرب"، مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم؛ أحمد السقا، نيللي كريم، قصي خولي، شريف منير، دياب، أحمد حاتم، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.









وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، في السابعة مساء أمس الخميس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب، وعلى رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، منى زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا ابي راشد، دياموند عبود.



