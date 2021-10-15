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رسميا.. أحمد السقا يشارك في "الاختيار3" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:28 م
أحمد السقا
أحمد السقا
سعد نبيل_مي مرسي_تصوير: عبير أحمد
أعلن الفنان أحمد السقا، عن مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، بالتعاون مع كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وذلك من خلال ندوته اليوم على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وتم تكريم الفنان أحمد السقا، هذا العام بجائزة الإنجاز الإبداعي، بمهرجان الجونة السينمائي وهي جائزة يقدمها المهرجان للسينمائيين لبصمتهم البارزة في عالم السينما.

ويعكف الفنان أحمد السقا، في الوق الحالي على تصوير فيلمه الجديد «السرب»، الذي يتناول قصة استشهاد الأقباط المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام القوات المصرية لهم في فبراير 2015. 


ويشارك في بطولة «السرب» مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم؛ أحمد السقا، نيللي كريم، قصي خولي، شريف منير، دياب، أحمد حاتم، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.


وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، في السابعة مساء أمس الخميس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب، وعلى رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، منى زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا ابي راشد، دياموند عبود.

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