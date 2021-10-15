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رئيس حي غرب المنصورة يتابع تطوير المناطق العشوائية بسندوب وسوق ستوتة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:28 م
تطوير المناطق العشوائية
تطوير المناطق العشوائية
محمد كشك
تابع  اللواء صبرى محمد عبده، رئيس حى غرب المنصورة، مع المهندس محمد المرشدى، مدير الإدارة الهندسية، والأستاذ محمد خفاجى مدير الطرق بحى غرب، اليوم الجمعة، مايتم من أعمال رفع كفاءة وتطوير المناطق العشوائية المتواجدة بنطاق الحى، حيث يتم حاليا التطوير لمنطقتين عشوائيتين بنطاق حى غرب المنصورة، هما منطقة سندوب، ومنطقة سوق ستوتة بين " شارع محمد فتحى - والجلاء- والسيد سليم وشارع الثانوية".

وتم اليوم متابعة الأعمال التى تتم بمنطقة سوق ستوتة والتى تضمنت استكمال أعمال البنية التحتية بمنطقة شارع محمد فتحى، وشارع على شرف، وشارع جلجل الشرقى، وشارع الغريب، وشارع اسكندر صوصة، وشارع جلجل الغربى، وشارع القريعى، وشارع السيد سليم من الجلاء، وشارع شمس، وشارع رياض يسن، وشارع البرهان

كما تم متابعة الأعمال التى تتم بمنطقة سندوب والتى شملت استكمال اعمال الانترلوك بشارع الخليل، واستكمال أعمال البنية التحتية بمنطقة شارع داير الناحية ١، ٢، وشارع الطحان، وذلك فى إطار الخطة الموضوعة لتوفير حياة كريمة وآمنة والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئيس حى غرب المنصورة
وأكد رئيس حى غرب المنصورة على الشركة القائمة على التنفيذ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من التنفيذ لكافة الأعمال والالتزام بالمخططات المعدلة لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، والوصلات المنزلية لمياه الشرب، وكذا حنفيات الحريق بمناطق التطوير فى المواقع المشار إليها.

حصر المناطق العشوائية
جاء ذلك، في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم والارتقاء بمستوى كافة الخدمات، وعلى ضوء تكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.
رئيس حي غرب المنصورة يتابع تطوير المناطق العشوائية بسندوب وسوق ستوتة
رئيس حي غرب المنصورة يتابع تطوير المناطق العشوائية بسندوب وسوق ستوتة
رئيس حي غرب المنصورة يتابع تطوير المناطق العشوائية بسندوب وسوق ستوتة
رئيس حي غرب المنصورة يتابع تطوير المناطق العشوائية بسندوب وسوق ستوتة

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محافظة الدقهلية سوق ستوتة سندوب رئيس حي غرب المنصورة تطوير المناطق العشوائية المنصورة

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