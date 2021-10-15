3 قرارات من النيابة في واقعة العثور على جثة رضبع بالإسكندرية



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة طفل حديث الولادة بالطريق العام بجوار سور إحدى الشركات بدائرة القسم، علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم الشرطة برفقة سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، بالمعاينة والفحص وجود جثة طفل حديث الولادة غير مقطوع الحبل السري ولا توجد إصابات ظاهرة.





تشكيل فريق بحث



تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث لضبط الجناة، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول.

قرر المستشار أحمد جمال، رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة طفل حديث الولادة بالطريق العام، والتحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الحادث وتفريغها للتوصل للجاني، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.بلاغ بالحادث