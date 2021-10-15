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بايرن ميونخ ينسحب من صفقة هالاند

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:30 م
هالاند
هالاند
محمد الدمتناوي
استبعد نادي بايرن ميونيخ الألماني، دخوله سباق التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، في المستقبل القريب، في ظل امتلاكه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وارتبط صاحب الـ21 عامًا في الفترة الماضية، بعدة أندية أوروبية، من بينها بايرن ميونيخ.

وقال هيربيرت هاينر رئيس بايرن لصحيفة Suddeutsche Zeitung: "في وجود ليفاندوفسكي، فنحن لدينا لاعب كرة قدم عالمي، يضمن لنا تسجيل الأهداف كل موسم، أكثر من أي لاعب آخر".

وأشار رئيس بايرن ميونيخ إلى عزم ناديه على إنفاق أمواله لإبرام صفقات جديدة، لكن بشرط ترشيدها، للتماشي مع الأوضاع الاقتصادية بعد جائحة كورونا.

ومن المتوقع رحيل هالاند عن بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الحالي، رغم ارتباطه بعقد مع النادي الألماني حتى صيف 2024، حيث يتضمن عقده وجود شرط جزائي، من الممكن تفعيله بحلول الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو.

الكلمات المفتاحية

هالاند ريال مدريد دورتموند بايرن ميونخ

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