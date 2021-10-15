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موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:30 م
الزمالك
الزمالك
غدير أحمد
يستعد نادي الزمالك، لمواجهة نظيره توسكر الكيني، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية، خارج أرضه، قبل خوض الإياب في مصر، من أجل تحقيق التأهل إلى دور المجموعات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الزمالك أمام نظيره توسكر الكيني، عبر قناة الزمالك، وأون تايم سبورتس.

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رياضة توسكر الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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