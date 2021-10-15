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من عجز الأدوية لسواقي الفيوم.. 5 شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:39 م
لقاح
لقاح
محمد العطار


على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تثير الجدل بالمجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـأيام الماضية.

تفاصيل الشائعات

وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:


- محافظة الفيوم نفت إزالة السواقي التاريخية بمحافظة الفيوم، مُشددةً على أن سواقي الفيوم تعد أحد أهم المعالم السياحية ‏التي تمثل قيمة حضارية وتاريخية للمحافظة، ولن يتم إزالتها أو المساس بها، مُشيرةً إلى أنه تم رفعها مؤقتًا ‏من الميدان الكائنة به لحين الانتهاء من التطوير الذي تشهده المنطقة، وذلك حفاظًا عليها، إلى جانب ‏ترميمها بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي التي كانت عليه، فضلًا عن إنشاء عدد من الخدمات من ‏مطاعم وبازارات سياحية لخدمة رواد المنطقة، لتصبح بذلك مقصدًا سياحيًا حضاريًا للزوار.‏


- وزارة التربية والتعليم، نفت وجود صور ساخرة و"كوميكس" بالكتاب المدرسي المطبوع لمنهج الأحياء الجديد الخاص بالصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2021-2022، وأن الصور المتداولة مفبركة، وغير واردة بأي من الكتب المدرسية لأي من الصفوف الدراسية.


- وزارة الصحة والسكان نفت وجود أي عجز في أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا أو مخزون الأكسجين بالمستشفيات الحكومية بأي من محافظات الجمهورية، وشددت على توافر جميع أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بجميع محافظات الجمهورية، والتي يتم تحديثها لتتماشى مع متحورات ومضاعفات كورونا، كما تتوافر كافة المستلزمات الطبية بما فيها أسطوانات وخزانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي بشكل طبيعي، ويوجد مخزون استراتيجي كافٍ منها لعدة أشهر قادمة، منوهة بوجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومي لإمداد المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها.

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل حضور وغياب الطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي، موضحة أن آلية تسجيل الحضور والغياب للطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، حيث يتم تسجيل حضور وغياب الطلاب من خلال السجلات والكشوف المخصصة لذلك داخل المدارس، وذلك وفقا للقرارات والقواعد المعمول بها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن الحضور بالمدارس يتم بشكل نظامي وبحضور كامل الطلاب على مدار العام الدراسي، وكذلك يتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختياريا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.


- وزارة المالية، نفت تقديم أي مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين والمحاسبين، وشددت على أنه لم يتم التقدم بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سواء من قبل الوزارة أو مصلحة الضرائب المصرية، مُشيرةً إلى أن المادة الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2020 تنص على إعفاء الممولين من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.

الكلمات المفتاحية

نفي شائعات السواقي التاريخية الحكومة

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