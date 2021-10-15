أحمد السقا لـ"الفجر الفني": "أنقذت ثلاثون شخصًا من بعد دراستي لتعليم الأكشن" (فيديو)





قال الفنان أحمد السقا، أنه خاض تجربة تعليم بعض الشباب الصاعد كيفية تجسيد مشاهد الأكشن، بعد حصوله على شهادات في هذا المجال، وكيف يمكنه حماية نفسه من الإصابات أثناء تجسيد مشهد ما.









وأكد أحمد السقا، خلال ندوته المنظمة ضمن فعليات مهرجان الجونة السينمائي، لـ"الفجر الفني"، على أن التجربة كانت ناجحة، وكانت مع ثلاثون شخصا من مناطق عادية وعشوائية، وقام بتأخير الجيم لتدريبهم، لافتًا بشعوره بالفخر وإحساسه بتقديم عمل مفيد ذو قيمه عندما يشاهد هؤلاء الأشخاص أصبح لهم عمل واسمًا في المجال.









ويعكف الفنان أحمد السقا، في الوق الحالي على تصوير فيلمه الجديد "السرب"، الذي يتناول قصة استشهاد الأقباط المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام القوات المصرية لهم في فبراير 2015.









ويشارك في بطولة "السرب"، مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم؛ أحمد السقا، نيللي كريم، قصي خولي، شريف منير، دياب، أحمد حاتم، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.









وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، في السابعة مساء أمس الخميس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب، وعلى رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، منى زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا ابي راشد، دياموند عبود.



