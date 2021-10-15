موعد مباراة أهلي جدة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لمواجهة نظيره الاتفاق، في إطار مواجهات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.





وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي أهلي جدة والاتفاق، غدًا السبت الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة وعشر دقائق بتوقيت أبوظبي.





ويحتل أهلي جدة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد الاتفاق في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.





وكان أهلي جدة، قد خسر أمام الاتحاد في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، بينما تعادل الاتفاق سلبيًا أمام الفتح.