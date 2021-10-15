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ملوي يستضيف كيما أسوان في الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
علي يحيى

يستعد فريق الكرة الأول بنادي ملوي الرياضي لخوض ثالث مبارياته في دوري القسم الثاني في المجموعة الأولى امام فريق كيما اسوان علي ملعب ملوي الرياضي يوم السبت المقبل في تمام الساعة 2,5 مساءاً .

وخاض فريق ملوي الرياضي تحت قيادة محمد هريدي المدير الفني للفريق مباراتين في دوري القسم الثاني استطاع أن يحقق فوزا علي فريق الفيوم بهدفين مقابل هدف فيما خسر في اللقاء الثاني امام الالمونيوم بينتجة بهدفين مقابل هدف .

وبعد الهزيمة امام الالومنيوم ذهب رئيس مجلس الإدارة وعقد اجتماع مع الاعبين علي أرضية ملعب ملوي ورفع من الروح المعنوية للاعبين وحثهم علي تقديم أداء عالي أمام فريق كيما اسوان .

ويحتل فريق ملوي المركز السادس في ترتيب جدول المجموعة الأولى مجموعة الصعيد برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وهزيمة فيما فريق كيما اسوان المركز 10 بجدول التدريب برصيد 2 من تعادلين .

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