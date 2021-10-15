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تشيلسي في المقدمة.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:59 م
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
غدير أحمد
يجلس نادي تشيلسي علي عرش ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" قبل مباريات الجولة الثامنة من عمر البطولة.

بينما يحل فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، أما مانشستر سيتي فيحل في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

1 تشيلسي، 16 نقطة.
2 ليفربول، 15 نقطة.
3 مانشستر سيتي، 14 نقطة.
4 مانشستر يونايتد، 14 نقطة.
5 إيفرتون، 14 نقطة.
6 برايتون، 14 نقطة.
7 برينتفورد، 12 نقطة.
8 توتنهام، 12 نقطة.
9 وست هام، 11 نقطة.
10 أستون فيلا، 10 نقاط.
11 آرسنال، 10 نقاط.
12 ولفرهامبتون، 9 نقاط.
13 ليستر سيتي، 8 نقاط.
14 كريستال بالاس، 7 نقاط.
15 واتفورد، 7 نقاط.
16 ليدز يونايتد، 6 نقاط.
17 ساوثهامبتون، 4 نقاط.
18 بيرنلي، 3 نقاط.
19 نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط.
20 نورويتش سيتي، نقطة واحدة.

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