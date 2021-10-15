نجم الأهلي يوافق على تجديد عقده مع المارد الأحمر

وافق التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تجدبد عقده مع المارد الأحمر عقب عودة بعثة الفريق من النيجر.









الأهلي يجدد عقد معلول

وأنهي اللاعب التونسي الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقده مع أمير توفيق مدير التعاقدات، ومن المفترض أن يوقع على العقود عقب عودته من النيجر في جلسة في حضور وكيله.









ومن المفترض أن يجدد معلول موسمين إضافيين على أن ينتهي عقده بنهاية 2024، حيث اتفق على الحصول على مليون و350 ألف دولار في الموسم الواحد.









ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور ال٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.