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أحمد السقا: مدحت العدل هو نجيب رمسيس الثاني (فيديو)

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 04:46 م
احمد السقا
احمد السقا
سعد نبيل _ تصوير: عبير أحمد

قال الفنان أحمد السقا، على إن المنتج مدحت العدل، هو صاحب فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى، في وجود كامل، فضلا عن مخاطرته بامواله واسمه في مجال الانتاج السينمائي، بدايه من صعيدي في الجامعه الامريكية وهمام في امستردام.


وشبه أحمد السقا، المنتج مدحت العدل خلال ندوة تكريمه بمهرجان الجونه السينمائي في دورته الخامسة، قائلا: "هذا الراجل هو نجيب رمسيس الثاني".

ويعكف الفنان أحمد السقا، في الوق الحالي على تصوير فيلمه الجديد "السرب"، الذي يتناول قصة استشهاد الأقباط المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام القوات المصرية لهم في فبراير 2015. 


ويشارك في بطولة "السرب"، مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم؛ أحمد السقا، نيللي كريم، قصي خولي، شريف منير، دياب، أحمد حاتم، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.


وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، في السابعة مساء أمس الخميس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب، وعلى رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، منى زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا ابي راشد، دياموند عبود.

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مهرجانات سينمائية مهرجان الجونة مدحت العدل جونة احمد السقا

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