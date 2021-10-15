وزيرة الثقافة ناعية الكاتب الدكتور فوزي فهمي: ترك علامات بارزة فى مجال المسرح والنقد

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الكاتب والروائى الكبير الدكتور فوزي فهمي عضو المجلس الأعلى للثقافة والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون والذي توفي صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 83 عاما.





وقالت عبدالدايم،في تصريح اليوم، إن الثقافة فى مصر والوطن العربى فقدت أحد اعمدتها، مضيفة أن الراحل مثل الأب والمعلم والصديق لأجيال من المبدعين وتتلمذ على يديه الكثير منهم، مؤكدة أنه ترك علامات بارزة فى مجال المسرح والنقد وقدمت العزاء لأسرته واصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.





يذكر أن الدكتور فوزى فهمي مواليد عام 1938، حاصل على درجة دكتوراه في علوم المسرح وبكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما، عضو المجلس الأعلى للثقافة وشغل العديد من المناصب بوزارة الثقافة منها وكيلًا لوزارة الثقافة، رئيسا للمركز القومي لثفافة الطفل، كما عمل بأكاديمية أستاذ، ونائب الرئيس، ورئيس وتولى منصب عميد معهد النقد الفني وعميد معهد العالي للفنون المسرحية من مؤلفاته المسرحية عودة الغائب، لفارس والأسيرة ولعبة السلطان،كما ترجم 100 كتاب للطفل.