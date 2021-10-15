صورة مثيرة تتسبب في تصدر إنجي علي تريند تويتر (صورة)



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة إنجي علي بجانب الفنانة مايا دياب وحسن أبو الروس ودينا الشربيني، ولكن المثير في الصورة عدم وجود رجل إنجي علي وكأنها تقف على رجل واحدة.



وبحس فكاهي بدأ رواد التواصل الاجتماعي في نشر التعليقات الكوميدية، والتي تمثلت في"دى خدعة سحرية ولا ايه" و"لغز اين ذهبت رجل انجي علي".



يذكر أنه قد بدأت أمس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، وذلك بحضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، وذلك بعد إصرار من القائمين على المهرجان بإقامته في موعده بالرغم من نشوب حريق في إحدى الأجزاء المجهزة لحفل افتتاح المهرجان.



تصدرت اسم الإعلامية إنجي علي، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد نشر صورة مثيرة لها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، أمس الخميس.