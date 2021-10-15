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"تستاهل كل الحب".. نجلاء بدر تهنئ أحمد السقا على تكريم مهرجان الجونة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 04:54 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
إسراء عبدالفتاح
حرصت الفنانة نجلاء بدر على تهنئة الفنان أحمد السقا، وذلك بعد تكريمه، أمس الخميس، ومنحه نجمة الجونة للانجاز الابداعي.

ونشرت نجلاء بدر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" برفقة الفنان أحمد السقا.

وعلقت نجلاء بدر على الصورة، قائلة: "تستاهل كل الحب والنجاح والتقدير، الف مبروووك".

يذكر أنه قد بدأت أمس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، وذلك بحضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، وذلك بعد إصرار من القائمين على المهرجان بإقامته في موعده بالرغم من نشوب حريق في إحدى الأجزاء المجهزة لحفل افتتاح المهرجان.
"تستاهل كل الحب".. نجلاء بدر تهنئ أحمد السقا على تكريم مهرجان الجونة
"تستاهل كل الحب".. نجلاء بدر تهنئ أحمد السقا على تكريم مهرجان الجونة

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