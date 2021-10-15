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القناة يفوز على بنها بدورى القسم الثانى

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
محمد عوني
حقق نادى القناة فوزا هاما وغاليا على نادى بنها بهدف نظيف بالجولة الثالثة من دوري القسم الثاني للموسم الحالي 2021-2022 .

وجاء تشكيل القناة كالتالى...
 
محمد طلبة...أحمد موسى... أحمد عبد الموجود....محمد طارق... محمد على...ناصر الفار...محمد بديع...محمد عبد الله... مروان حمدى.... محمد يسرى...محمود السيد
البدلاء...محمد علاء الدين... محمد امين ابراهيم....علاء احمد بدرى...أحمد حمزاوي...وحيد محسن محمد...عماد اسلام محمد...عبد الغفار ممدوح

وجاء تشكيل بنها كالتالي مصطفي عبد الستار وعزت درباله وحسن زكريا وسعد عبدالله وأحمد عادل وايهاب عبد المحسن ومحمد مصطفى أرنوب وماجد عادل ومصطفى ضاحى ومحمد رضا ومحمد محى.

البدلاء...السعدنى ومدحت محمد وثابت أحمد وأحمد عبد الغني ومحمد مصطفى كمنص وأحمد الشرقاوي ومحمد ريعو وإسلام اسامة وحمادة شلاطة .

جاء الهدف فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الثانى عن طريق اللاعب محمود السيد .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد القناة الى ثلاثة نقاط، وتوقف رصيد بنها عند نقطة وحيدة

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