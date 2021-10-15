Advertisements

بيومي فؤاد وأحمد فتحي وسعفان يودعون تصوير "مهمة مش مهمة"

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 04:39 م
فيلم مهمة مش مهمة
فيلم مهمة مش مهمة
الفجر الفني
انتهى صناع الفيلم المصرى السعودى "مهمة مش مهمة"، والذى يضم مجموعة كبيرة من فنانو الكوميديا بمصر والسعودية، من تصوير أحداث العمل مساء داخل أحد فيلات منطقة الحزام الأخضر.

وشارك فى تصوير المشاهد الأخيرة بالقاهرة معظم نجوم الفيلم من مصر والسعودية، وهم بيومى فؤاد وأحمد فتحى وهالة فاخر وياسر الطوبجى وكارولين عزمى ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ومن السعودية عبد المجيد الرهيدى ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، منتج فنى مصطفى يورى، وإخراج أيمن العلى.

ومن جانبه قال منتج العمل أيمن يوسف، إن مخرج الفيلم أيمن العلى بدأ فعليا في عمليات المونتاج، إستعدادا لطرحه بسينمات مصر والخليج خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أنه يتبقى يومين تصوير فقط في المملكة السعودية، وبذلك ينتهى تصوير العمل نهائيا.

وأضاف يوسف، أنه من خلال هذا الفيلم، وللمرة الأولى يتم تقديم المواهب السعودية برأس مال مصري، وليس العكس، حيث دائما ما يذهب نجوم مصر للمشاركة في أعمال خليجية، لكن هذه المرة يأتي نجوم الكوميديا بالسعودية ليشاركون في أعمالا فنية مصرية وبإنتاج مصري، موضحا أن هذا الفيلم سيكون باكورة أعمال فنية مصرية خليجية أخرى خلال الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

مهمة مش مهمة سعفان بيومي فؤاد افلام جديدة افلام 2021 أحمد فتحي

أخبار تهمك

بكلمات مثيرة.. جوارديولا يفتح الباب أمام ستيرلينج للانتقال لبرشلونة

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يوافق على تجديد عقده مع المارد الأحمر

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ يوم

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

منذ 38 دقيقة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 18 ساعة

خبر سار لأنشلوتي بعد عودة نجم ريال مدريد من الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ ساعة و 12 دقيقة

مواجهة القمة.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري 2021-2022

منذ 42 دقيقة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 18 ساعة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر

منذ ربع ساعة

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أول فيلم سينمائي يجمع نجوم الكوميديا في الوطن العربي

الكشف عن أول تعاون من نوعه بين مصر والسعودية وسوريا والإمارات

محمد ثروت يظهر بشكل جديد في "ريما"

تعرف على خريطة مسلسلات وأفلام "شاهد VIP" في موسم صيف 2020

محمد ثروت ينضم لفيلم "مهمة مش مهمة"

اليوم.. ينتهي بيومي فؤاد من تصوير فيلم "مهمه مش مهمة"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:32 م

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

02:53 م

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

01:16 م

بكلمات مثيرة.. جوارديولا يفتح الباب أمام ستيرلينج للانتقال لبرشلونة

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements