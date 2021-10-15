إيهاب جلال: بيراميدز جاهز لمواجهة عزام يونايتد

أكد إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز جاهزية فريقه لبدء مشواره بكأس الكونفدرالية الأفريقية ومواجهة عزام التنزاني ظهر السبت في إطار ذهاب دور الـ٣٢ من البطولة القارية.





أوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي، أنه يأمل أن تكون البداية قوية في البطولة، وأن الفريق بدأ تحضيراته منذ ٣ أسابيع، ورغم غياب عدد كبير من العناصر بسبب التجمعات الدولية إلا أنه راض بشدة عن الإعداد والفريق جاهز لتقديم بداية قوية في الكونفدرالية، خاصة وأن هدف النادي واضح وهو الوصول لمرحلة النهائي والفوز في جميع المباريات والتتويج بلقب البطولة في النهاية.





أشاد إيهاب جلال بفريق نادي عزام موضحا أنه فريق جيد ومنظم وشاهد عدة مباريات له خاصة أمام هورسيد الصومالي في الدور التمهيدي ويحترمه كثيرا، ويعلم مدى قوته والمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق،





شدد المدير الفني على أنه يأمل في أن تكون درجة الحرارة مناسبة وكذلك الرطوبة خاصة وأن اللقاء يقام في الثانية ظهرا وفي أجواء حارة وعلى ملعب نجيل صناعي، ولكن في النهاية هو يعلم جيدا مدى جودة لاعبيه وخبراتهم وقدرتهم على التعامل مع جميع الظروف الصعبة والهدف الأساسي أمامهم هو الفوز بكل المباريات حتى التتويج باللقب.



