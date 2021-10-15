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نجم بيراميدز: جاهزين لمواجهة عزام يونايتد.. وهدفنا الفوز فقط

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
محمد زويد
أكد عمر جابر نجم نادي بيراميدز أنه يعلم جيدا مدى صعوبة مباراة البداية أمام عزام التنزاني بعدما شاهد العديد من المباريات للفريق وكذلك بعض الملخصات مع الجهاز الفني وهو يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز ومنظم إلى حد بعيد، ولابد من القتال بكل قوة للخروج بنتيجة مميزة تساعد الفريق في لقاء الإياب بالقاهرة يوم ٢٣ أكتوبر الجاري، وتأمين بطاقة التأهل للدور المقبل.

أوضح عمر جابر في المؤتمر الصحفي أن الفريق شاهد عدة مباريات وملخصات ويعلم مدى جودة المنافس خاصة وأن يمتلكون الجودة والسرعة والقدرة البدنية، ولكن في النهاية بيراميدز جاهز لأي احتمالات وظروف لأن هدفه في النهاية واضح وهو التتويج باللقب القاري.

عمر جابر شدد على أن فريق بيراميدز استراتيجيته واضحة في اللعب وهي القتال واللعب بكل قوة في جميع المباريات حتى اللحظة الأخيرة وهدفه واضح وهو الفوز في تنزانيا وتأكيد الفوز بالقاهرة وتأكيد التأهل للدور المقبل ومواصلة المشوار للنهاية.

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