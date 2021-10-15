حريق هائل بسيارة ميكروباص في شارع البترول بالمرج (صور)





كانت البداية عندما تلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا مفاداه اندلاع حريق هائل بسيارة ميكروباص بالمرج وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للأماكن المجاورة كما تم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق ومحاصرته.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل سيارة ميكروباص بشارع البترول بالمرج.