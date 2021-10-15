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الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق بمنطقة شرق القاهرة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 04:51 م
جانب من جولة الرئيس التفقدية
جانب من جولة الرئيس التفقدية
مارينا بشارة
تققد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى التي تربط منطقه شرق القاهرة من محور الشهيد، ومحور جيهان السادات، ومحور الميثاق، ومحور شنزو آبي المؤدي إلى مدينة القاهرة الجديدة ومنها إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.

وصرح باسم راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس توقف لمناقشة العاملين بكوبري سمير غانم الذي يربط بين محور شنزو آبي والقاهرة الجديدة مرورًا بمحور نجيب محفوظ، وذلك للاطلاع على الموقف التنفيذي وسير الأعمال.

كما قام كذلك بالمرور على عدد من المحاور الجاري تطويرها حاليًا في منطقة القاهرة الجديدة وهم محور مصطفى كامل، محور يوسف السباعي، محور طه حسين، ومحور السادات والذي يحتوي على ٣ أعمال صناعية وكباري سيارات وذلك لتحرير وتسهيل الحركه المرورية داخل تلك المناطق وكذلك وصولًا لسلسلة المدن الجديدة في امتداد اتجاه شرق القاهرة والي العاصمة الادارية الجديدة.

وقد اطلع كذلك الرئيس على أعمال إنشاء خطوط الانحدار الرئيسية لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، والتي تتم بالتزامن مع إنشاء الطرق والمحاور الجديدة وذلك لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس.
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق بمنطقة شرق القاهرة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق بمنطقة شرق القاهرة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق بمنطقة شرق القاهرة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق بمنطقة شرق القاهرة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق بمنطقة شرق القاهرة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق بمنطقة شرق القاهرة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق بمنطقة شرق القاهرة
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق بمنطقة شرق القاهرة

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