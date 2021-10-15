وادي دجله يقسو علي بورفواد برباعية في المظاليم

انتهت منذ قليل أحداث مباراه فريق وادى دجله مع نظيره فريق بورفؤاد بنتيجه رباعيه دون رد في المباراه التي جمعت بينهما اليوم الجمعه علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة بمجموعة القاهرة من مسابقه دوري القسم الثاني.



سجل الهدف الاول الفريق وادي دجله لاعب مصطفي طلعت في الدقيقه 7 من عمر الشوط الأول .



وأحرز الهدف التاني لاعب الوسط مصطفي شبيطه في الدقيقه 24 من نفس الشوط .



ومع الدقيقه الاخيره من الشوط الاول سجل الهدف التالت عن طريق اللاعب أحمد الألفي



وجاء الشوط الثاني من المباراه بسيطره من جانب لاعبي فريق وادي دجله علي فريق بورفؤاد ولكن لا تشكل خطورة



وسجل الهدف الرابع الفريق الدجلاوي عن طريق لاعب ستانلي أوهاويتشي.



لتنتهي المباراه بفوز سهل لوادي دجلة علي فريق بورفؤاد بنتيجه رباعيه نظيفه في الجوله التالته بمجموعة القاهرة .