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القصة الكاملة لهجوم "دانا حمدان" على إحدى فنانات مهرجان الجونة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 06:00 م
دانا حمدان
دانا حمدان
إسراء عبدالفتاح

هاجمت الفنانة دانا حمدان إحدى الفنانات الآتي حضرن افتتاح مهرجان الجونة ولم تفصح عن اسمها، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك.
وذكرت الفنانة دانا حمدان أن تلك الفنانة تعاملت معاها بشكل غير مقبول، قائلة: " عمرها ما كانت نجوميه إنك تعاملي زمايلك بالشكل المتعجرف القبيح ده أبدا، كنت بسمع عنك كتير، وما شاء الله سمعتك سبقاكي، بس ما كنتش أتخيل إن اللهفة للقطة واخداكي للدرجة دي".

وأضافت: " الفنان سمعة وأدب وأخلاق وأسلوب، اتعلمي من اللي قبلك وأنجم منك مليون مرة ازاي تحترمي الغير؛ علشان حد يحترمك، عموما هي دواره".

يذكر أنه قد بدأت أمس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، وذلك بحضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، وذلك بعد إصرار من القائمين على المهرجان بإقامته في موعده بالرغم من نشوب حريق في إحدى الأجزاء المجهزة لحفل افتتاح المهرجان.

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونة السينمائي دانا حمدان جونة افتتاح الجونه

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