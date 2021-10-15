فوز دجله وبتروجت والداخلية في جولة مثيرة بالقسم الثانى





انتهى الشوط الأول سجلها مصطفى طلعت في الدقيقة 7 ومصطفى شبيطة في الدقيقة 22 وأحمد الألفى في الدقيقة 40 وأضاف ستانلي الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع بالشوط الثاني.



وطرد الحكم حسنى سلطان المدير الفني محمد ياسين لاعتراضه.



فوز فريق الداخلية على فريق الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول تقدم الداخلية بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق هارون اسماعيل واضاف اسامه كاچو الهدف الثاني وأدرك محمد فوزي هدف الإنتاج.



فوز فريق منتخب السويس على فريق السكة الحديد بثلاثية نظيفة سجلها جيروم في الدقيقة 16 من الشوط الأول وأضاف أحمد القرموطي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني وأدرك أحمد فتحي الهدف الثالث في الدقيقة 35 من الشوط الثاني.



فوز فريق زد إف سي على فريق الترسانة بهدف دون رد سجله أحمد الصعيدي في الدقيقة 26 من الشوط الثاني.



فوز بورتو على فريق بلبيس بهدفين نظيفين سجلها عمرو محمود قلاوة في الشوط الثاني .



فوز فريق القناة على بنها بهدف نظيف سجله محمود السيد في الدقيقة 38 من الشوط الثاني .



فوز بتروجت على المريخ بهدف دون رد سجله محمد نور السيد في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.



تعادل فريق المصرية للاتصالات مع فريق النصر بهدف لمثله تقدم الاتصالات بهدف أحمد بندق في الدقيقة 5 من الشوط الأول وتعادل ميدو العطار في الدقيقة 32 من الشوط الثاني.



ترتيب المجموعة



1- زد إف سي 9 نقاط

2- الداخلية 7 نقاط

3- وادي دجله 6 نقاط

4- بتروجت 6 نقاط

5- بورتو 6 نقاط

6- الاتصالات 5 نقاط

7- منتخب السويس 4 نقاط

8-بلبيس4 نقاط

9- السكة 4 نقاط

10- القناة 3 نقاط

11- الترسانة 3 نقاط

12- المريخ نقطتين

13- النصر نقطة

14- الإنتاج الحربي نقطة

15-بنها نقطة

16- بور فؤاد نقطة

أسفرت نتائج الجوله الثالثه للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني عن فوز فريق وادى دجله على فريق بور فؤاد برباعية نظيفة .