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مواجهة القمة.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري 2021-2022

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 05:01 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي خلاف

يبدأ الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رحلة استعادة لقبه المفضل في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم "2021-2022" بمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى.

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وأعلنت رابطة الأندية المصرية جدول مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم "2021-2022" بحضور مندوبي الأندية حيث ينتظر الأهلي مواجهات قوية في الجولات الافتتاحية.

من جانبه أعلن عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية عن موعد إعلان مواعيد مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم "2021-2022" في خلال أسبوع واحد.

ويواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الذي يقوده المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني غريمه التقليدي الزمالك في الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري المصري.

من جانبه جاءت مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم كالآتي:- 

الجولة الأولى : الإسماعيلي × الأهلي

الجولة الثانية : الأهلي × البنك الأهلي

الجولة الثالثة : الزمالك × الأهلي 

الجولة الرابعة : الأهلي × المقاولون العرب

الجولة الخامسة : غزل المحلة × الأهلي

الجولة السادسة : الأهلي × سموحة 

الجولة السابعة : فيوتشر إف سي × الأهلي

الجولة الثامنة : الأهلي × بيراميدز

الجولة التاسعة : الجونة × الأهلي

الجولة العاشرة : الأهلي × مصر المقاصة

الجولة الحادية عشر : فاركو × الأهلي

الجولة الثانية عشر : الأهلي × الاتحاد السكندري

الجولة الثالثة عشر : المصري × الأهلي

الجولة الرابعة عشر : الأهلي × الشرقية للدخان إيسترن كومباني

الجولة الخامسة عشر : إنبي × الأهلي

الجولة السادسة عشر : الأهلي × طلائع الجيش

الجولة السابعة عشر : سيراميكا  × الأهلي.

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