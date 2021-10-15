Advertisements

بكلمات مثيرة.. جوارديولا يفتح الباب أمام ستيرلينج للانتقال لبرشلونة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 04:59 م
ستيرلينج
ستيرلينج
حسن موسى

فتح بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الباب أمام رحيل نجم فريقه رحيم ستيرلينج إلى برشلونة في يناير 2022.


وارتبط ستيرلينج بإمكانية مغادرة السكاي بلو في الفترة المقبلة، بعدما أصبح خيارا بديلا في تشكيلة جوارديولا.


وخرج جوارديولا بتصريحات جديدة في مؤتمر صحفي لمباراة فريقه المرتقبة ضد بيرنلي، في الجولة الثامنة من البريميرليج.

    

وعن رحيل ستيرلينج قال جوارديولا:" سترلينج؟ لا يمكنني أن أؤكد عدد الدقائق التي سيلعبها اللاعبون، عليهم إظهار ذلك على العشب، الجميع يريد اللعب 90 دقيقة  لكن لا يمكنني أن ضمن لهم ذلك، عليهم إثبات ذلك في التدريبات".

 

 

وأتم:"ما أريده لرحيم سترلينج وللجميع هو أن أكون سعداء. يجب أن يكونوا راضين، وإذا لم يكونوا كذلك، فإنهم أحرار في اتخاذ القرارات الأفضل لهم ولأسرهم ولكل من يحبهم".

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ستيرلينج رياضة جورديولا أخبار مانشستر سيتي

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

بكلمات مثيرة.. جوارديولا يفتح الباب أمام ستيرلينج للانتقال لبرشلونة

منذ ساعة الا ربع

خبر سار لأنشلوتي بعد عودة نجم ريال مدريد من الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يوافق على تجديد عقده مع المارد الأحمر

منذ أقل من ساعتين

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر

منذ ربع ساعة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ ساعة و 11 دقيقة

مواجهة القمة.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري 2021-2022

منذ 42 دقيقة

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ يوم

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

منذ 38 دقيقة

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

اخبار مانشستر سيتي - جوارديولا: ستيرلينج لاعب على أعلى مستوى

سترلينج يسخر من اجويرو بعد مباراة تشيلسي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك رحيم سترلينج

عرض خرافي من مانشستر سيتي لتجديد عقد ستيرلينج

أخبار ريال مدريد اليوم.. زيدان يطلب ضم صفقة غير متوقعة ونجم ليفربول يبتعد بسبب صاروخ جوارديولا العابر للقارات

عودة ساحر جوارديولا ترعب ريال مدريد قبل معركة الأبطال

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:32 م

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

02:53 م

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

01:16 م

بكلمات مثيرة.. جوارديولا يفتح الباب أمام ستيرلينج للانتقال لبرشلونة

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements