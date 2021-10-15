بكلمات مثيرة.. جوارديولا يفتح الباب أمام ستيرلينج للانتقال لبرشلونة

فتح بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الباب أمام رحيل نجم فريقه رحيم ستيرلينج إلى برشلونة في يناير 2022.





وارتبط ستيرلينج بإمكانية مغادرة السكاي بلو في الفترة المقبلة، بعدما أصبح خيارا بديلا في تشكيلة جوارديولا.





وخرج جوارديولا بتصريحات جديدة في مؤتمر صحفي لمباراة فريقه المرتقبة ضد بيرنلي، في الجولة الثامنة من البريميرليج.

وعن رحيل ستيرلينج قال جوارديولا:" سترلينج؟ لا يمكنني أن أؤكد عدد الدقائق التي سيلعبها اللاعبون، عليهم إظهار ذلك على العشب، الجميع يريد اللعب 90 دقيقة لكن لا يمكنني أن ضمن لهم ذلك، عليهم إثبات ذلك في التدريبات".

وأتم:"ما أريده لرحيم سترلينج وللجميع هو أن أكون سعداء. يجب أن يكونوا راضين، وإذا لم يكونوا كذلك، فإنهم أحرار في اتخاذ القرارات الأفضل لهم ولأسرهم ولكل من يحبهم".