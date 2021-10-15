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منتخب السويس يفوز على السكة الحديد بثلاثية في القسم الثاني

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل

انتهى منذ قليل مباراة الفريق الأول بنادى منتخب السويس ونظيرة فريق السكة الحديد بفوز اصحاب الأرض بثلاث أهداف مقابل لاشئ في المباراة التى جمعت بينهما اليوم الجمعة، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الاسبوع الثانى بالمجموعة الثانية من دوري المظاليم.


وحيث أحرز هدف السويس المهاجم الخطير جيروم فيليب في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، وثم اللاعب أحمد القرموطى في الدقيقة 46، وختتم الأهداف اللاعب أحمد فتحى العميد في الدقيقة 80.

وكان بدء سعد فاروق المدير الفنى لمنتخب السويس بتشكيل مكون من: محمود كوكو، أحمد عبد الحكيم، باسم عادل، أحمد حاتم، محمد علاء، أحمد عماد، جاستن ارثر، حسنى ذكى، أحمد القرموطى، جيروم اودي، محمد كريسبو.

في المقابل بدء امير عزمى المدير الفنى للسكة على تشكيل فريقة المكون من، عبد الكافي رجب، عبد الله شلبي، أسامة صبحي، اسلام رمضان، محمد عضل، فتحى مجدى، أحمد ربيع، يوسف بيبو، محمد ريعو، سايكو، محمد العربي.

وبهذا الفوز رفع منتخب السويس رصيده إلى 4 نقاط، بينما توقف رصيد السكة الحديد عند 4 نقاط.

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