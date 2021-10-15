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بالأسماء.. تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 05:03 م
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
منى صموئيل
أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء في أول اجتماع له عقب إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى 2021، عن التشكيل الجديد لأعضاء هيئة المكتب والذي يشمل (الوكيل، الأمين العام، الأمين العام المساعد، أمين الصندوق، أمين الصندوق المساعد)، بالإضافة إلى مقررى اللجان النقابية.

وقال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن الاجتماع أسفر عن انتخاب الدكتورة رانيا العيسوي وكيلا للمجلس، والدكتور أيمن سالم أمينًا عامًا، والدكتور أحمد حسين أمينًا عامًا مساعدًا، والدكتور أبو بكر القاضى أمينًا للصندوق، والدكتور مصطفى عشوب أمينا مساعدًا للصندوق.

الكلمات المفتاحية

نقابة الاطباء نتائج انتخابات التجديد النصفى 2021 أسماء تشكيل هيئة النقابة العامة للاطباء

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