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تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 16 أكتوبر إلى يوم الخميس 21 أكتوبر، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة.

طقس الفترة المقبلة


وأكدت الهيئة، أنه أعتبارا من غدا السبت المقبل، تشهد البلاد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب البلاد وجنوب سيناء فيما يكون لطيفا ليلا علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، انه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء بقيم تتراوح (3:2) درجة مئوية علي السواحل الشمالية وبقيم تتراوح (6:4) مئوية علي القاهرة الكبرى والوجه البحري وبقيم تتراوح (6:2) مئوية علي جنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد، إلى أن البلاد تشهد طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد

الظواهر الجوية خلال الأيام  المقبلة

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

أمطار علي هذه المناطق خلال الفترة المقبلة

وتشهد البلاد يوم الأحد المقبل فرص سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من أقصي السواحل الغربية علي فترات متقطعة (40%) تقريبا بينما تشهد البلاد يوم الإثنين المقبل فرص سقوط أمطار خفيف علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة (30%) تقريبًا.
تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

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