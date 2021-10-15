بتروجيت يفوز على المريخ في ثالث جولات المظاليم



تشكيل المريخ



حسام عياده في حراسه المرمى اسماعيلا كوندا، أحمد ابراهيم، محمود علاء، احمد محمد سعيد، احمد ابراهيم، اسامة سعيد، محمد عبد الرحمن ابو سريع، محمد اسلام فراج، محمد سعيد رمضان، كابوري اندرسون.





انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف، وفي الشوط الثاني استطاع فريق بتروجيت أن يحرز هدف المباراه الوحيد في الدقيقه 21.





بتلك النتيجة فقد المريخ فرصة تحقيق الهدف الأول وتجمد رصيده عند النقطه 2، بالمركز الثاني عشر فيما وصل الرصيد بتروجيت بالنقطه 6 والمركز الرابع،





أدار اللقاء الحكم محمود بسيوني حكم ساحه منطقه الاسكندريه عاونه ماجد مرسي مساعد اول منطقه المنوفيه محمد صلاح طلبة منطقه الغربيه وعمرو هجرس منطقه شمال سيناء .

فاز الفريق الأول للكرة بنادي بتروجيت على نظيره المريخ البورسعيدي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب الثاني ببورسعيد ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثانيه بدوري القسم الثاني.تشكيل بتروجيت ضم، محمد ابو النجا في حراسه المرمى محمود منصور، رشاد المتولي، علي صابر، محمود محجوب، خالد عبد الرازق، اسلام عادل، هادي رياض، عبد الرحمن حسن، احمد عادل، سامح ابراهيم.