إصابة شخصين صدمتهما سيارة بطريق الواحات

أصيب شخصين صدمتهما سيارة بطريق الواحات البحرية، اليوم الجمعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أمام مدخل الكهرباء بطريق الواحات البحرية.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة بشخصين ثم انقلابها بنهر الطريق.



وأسفر الحادث عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي في حالة صحية حرجة.



وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



